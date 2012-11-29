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Политики в Дальнегорске верны себе

29 ноября 2012, 11:46
Юрист дальнегорского отделения партии "Справедливая Россия" обратился в дальнегорский районный суд с требованием отменить регистрацию группы кандидатов в депутаты городской думы от отделения партии "Коммунисты России".

Юрист дальнегорского отделения партии «Справедливая Россия» обратился в дальнегорский районный суд с требованием отменить регистрацию группы кандидатов в депутаты городской думы от отделения партии «Коммунисты России».

22 ноября суд удовлетворил требование истца, признав незаконной регистрацию группы от «Коммунистов России».

Напомним, избирком зарегистрировал 5 списков кандидатов в депутаты городской думы от 5 партий, в том числе от партии «Коммунисты России». Возглавляет список «Коммунистов России» все тот же Александр ТЕРЕБИЛОВ, хорошо известный местному электорату, председатель последней думы округа. Юрист эсеров нашел некие нарушения в документах, поданных коммунистами в избирательную комиссию. Суд решил снять с предвыборной гонки группу теребиловцев. Политическая жизнь Дальнегорска на протяжении нескольких лет отличается удивительно изысканными скандалами. Очередная предвыборная кампания, похоже, не хочет менять эту традицию.

Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".

#Новости#Приморье#Политика
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