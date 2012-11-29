Политики в Дальнегорске верны себе

Напомним, избирком зарегистрировал 5 списков кандидатов в депутаты городской думы от 5 партий, в том числе от партии «Коммунисты России». Возглавляет список «Коммунистов России» все тот же Александр ТЕРЕБИЛОВ, хорошо известный местному электорату, председатель последней думы округа. Юрист эсеров нашел некие нарушения в документах, поданных коммунистами в избирательную комиссию. Суд решил снять с предвыборной гонки группу теребиловцев. Политическая жизнь Дальнегорска на протяжении нескольких лет отличается удивительно изысканными скандалами. Очередная предвыборная кампания, похоже, не хочет менять эту традицию.