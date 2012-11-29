Предприниматели Владивостока обратились к президенту

Предприниматели Владивостока 22 ноября через приемную главного федерального инспектора по Приморскому краю обратились к президенту России Владимиру ПУТИНУ с просьбой разобраться в ситуации с недвижимостью Владивостока, привлечь к ответственности виновных в ее разбазаривании и вернуть помещения в муниципальную собственность.
Поясним, история берет начало в 2005 году, когда Владивостоком руководил Владимир НИКОЛАЕВ. Тогда были проданы и отчуждены 226 помещений на общую сумму около 5 млрд рублей. Суд признал торги мошенничеством. Однако, несмотря на решения суда, помещения до сих пор не вернулись в муниципальную собственность и находятся в руках рейдеров. 15 ноября 2012 года работники магазина «Океан» на пр. 100-летия Владивостока, 45, который также лишился своего помещения, провели митинг.
«Резолюцию митинга и собранные подписи мы приложили к обращению, переданному для президента. Но, похоже, пока дорогу не перекроешь, никто ничего делать не будет», - дал комментарий «ЗР» один из заявителей, пострадавший предприниматель Константин ВОДЗИНСКИЙ.
Предприниматели обвиняют правоохранительные органы и администрацию Владивостока в бездействии.
«Администрация Владивостока подала иски в арбитражный суд с просьбой вернуть эти 226 помещений в муниципальную собственность», - возражают в пресс-службе администрации Владивостока: «Однако все наши иски оставлены без удовлетворения. Мы дошли до высшей инстанции. Но и там не нашли поддержки. Решения оставлены в силе «в связи с отсутствием нарушения оспариваемыми торгами и договорами прав и законных интересов муниципального образования». Наши юристы поясняют, что такие решения приняты, поскольку помещения были проданы и муниципалитет получил за них деньги, значит, не пострадал».
Однако предприниматели не верят этим объяснениям.
«Надо было еще подать заявления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в прокуратуру, МВД, ФСБ, - утверждает Константин Водзинский. - В решениях судов от 2007 и 2010 годов четко прописана преступная схема увода муниципальной недвижимости. Судья, которая вынесла решение по этому делу в 2007 году, даже конкретно указала, что теперь, после ее вердикта, для возврата имущества мэрии нужно заявлять иск по ст.169 Гражданского кодекса РФ. Однако это не было сделано ни при Николаеве, ни при нынешней администрации Владивостока».Предприниматели, пострадавшие от рейдеров, потеряли веру в местную власть и ждут помощи от президента России.
Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".