Предприниматели Владивостока обратились к президенту

«Надо было еще подать заявления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в прокуратуру, МВД, ФСБ, - утверждает Константин Водзинский. - В решениях судов от 2007 и 2010 годов четко прописана преступная схема увода муниципальной недвижимости. Судья, которая вынесла решение по этому делу в 2007 году, даже конкретно указала, что теперь, после ее вердикта, для возврата имущества мэрии нужно заявлять иск по ст.169 Гражданского кодекса РФ. Однако это не было сделано ни при Николаеве, ни при нынешней администрации Владивостока».Предприниматели, пострадавшие от рейдеров, потеряли веру в местную власть и ждут помощи от президента России.