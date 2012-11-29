Приморье ждет первого "голландского" аукциона

ПРИМОРЬЕ, 29 ноября, ZRPRESS. Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС) 24 декабря проведет "голландский" аукцион на право заключения договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками под строительство жилья в Приморье.
Торги по "голландской системе" ведутся на понижение цены продажи 1 квадратного метра жилья экономического класса. Стартовая цена аукциона определяется равной средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилья, устанавливаемой Госстроем ежеквартально для конкретного субъекта РФ.
Победитель таких торгов получает земельный участок Фонда в безвозмездное срочное пользование в обмен на обязательство построить жилье эконом-класса и продать его отдельным льготным категориям граждан, определяемым правительством РФ, по зафиксированной на аукционе цене.
Земельные участки, которые будут предоставлены Фондом "РЖС" застройщикам-победителям аукциона, составляет 35,1 га. Начальная цена - 41 тыс. 650 рублей за 1 кв. м. Минимальный объем общей площади жилых домов экономического класса в застройке участка в Приморье составляет 33 тыс. 450 кв.м.
В соответствии с аукционной документацией, на вышеуказанных земельных участках будут реализованы проекты по строительству малоэтажных многоквартирных домов. Доля жилья экономического класса составит 100% общей площади объектов жилищного строительства.
Прием заявок на аукцион прекращается 20 декабря 2012 года в 18 часов 00 минут.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».