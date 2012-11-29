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Приморье ждет первого "голландского" аукциона

29 ноября 2012, 15:12
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС) 24 декабря проведет "голландский" аукцион на право заключения договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками под строительство жилья в Приморье.

ПРИМОРЬЕ, 29 ноября, ZRPRESS. Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС) 24 декабря проведет "голландский" аукцион на право заключения договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками под строительство жилья в Приморье.

Торги по "голландской системе" ведутся на понижение цены продажи 1 квадратного метра жилья экономического класса. Стартовая цена аукциона определяется равной средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилья, устанавливаемой Госстроем ежеквартально для конкретного субъекта РФ.

Победитель таких торгов получает земельный участок Фонда в безвозмездное срочное пользование в обмен на обязательство построить жилье эконом-класса и продать его отдельным льготным категориям граждан, определяемым правительством РФ, по зафиксированной на аукционе цене.

Земельные участки, которые будут предоставлены Фондом "РЖС" застройщикам-победителям аукциона, составляет 35,1 га. Начальная цена - 41 тыс. 650 рублей за 1 кв. м. Минимальный объем общей площади жилых домов экономического класса в застройке участка в Приморье составляет 33 тыс. 450 кв.м.

В соответствии с аукционной документацией, на вышеуказанных земельных участках будут реализованы проекты по строительству малоэтажных многоквартирных домов. Доля жилья экономического класса составит 100% общей площади объектов жилищного строительства.

Прием заявок на аукцион прекращается 20 декабря 2012 года в 18 часов 00 минут.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

#Новости#Недвижимость#Приморье#Бизнес
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