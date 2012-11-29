zr.media
ГлавноеВсе новости

Приставы выселяют "Приморский водоканал" из главного здания

29 ноября 2012, 10:20
Судебные приставы Первореченского района Владивостока до конца ноября намерены выселить КГУП "Приморский водоканал" из центрального здания на Некрасовской.
Сюжет
ЖКХ

Судебные приставы Первореченского района Владивостока до конца ноября намерены выселить КГУП «Приморский водоканал» из центрального здания на Некрасовской.

- Судебные приставы направили в адрес предприятия требование освободить помещение на Некрасовской, 122, где сосредоточено основное управление предприятием, в частности, главная диспетчерская. Исполнить решение арбитражного суда необходимо до 29 ноября текущего года. Однако мы регулярно платим аренду, и, если водоканал лишится центрального здания, это может привести к кризисной ситуации в водоснабжении , — рассказал директор КГУП «Приморский водоканал» Петр ЖУРАВЛЕВ.

Корни ситуации уходят еще в 2010 год, когда начался процесс банкротства ОАО «Водоканал». В 2011 году функции по обеспечению водоснабжения и водоотведения на территории Владивостока были возложены на КГУП «Приморский водоканал». Предприятию были официально переданы сети и насосные станции, однако передача другого имущества, необходимого для их нормального содержания и эксплуатации, так и не была должным образом оформлена. В частности, до сих пор не решен вопрос не только по технике, но и по помещениям, которые также необходимы для нормальной работы предприятия. Речь идет о ряде производственных помещений, гаражах, мехмастерских.

"Золотой Рог".

#Новости#ЖКХ#Владивосток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56