Так считает президент группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» Александр ШЕНКМАН:
- Оптимальная модель управления в отрасли - концессия. Мировой опыт показывает, что приватизация объектов, имеющих высокую социальную значимость, не оправдывает себя, поэтому в России приватизация водоканалов нецелесообразна.
«Вода – стратегический ресурс, обеспечивающий основные условия жизнеобеспечения граждан, а значит, и интересы государственной безопасности», - отметил он. И напомнил, что, согласно действующему законодательству, недра, в том числе подземные воды, находятся в федеральной собственности, государство лишь передает права пользования на участки под определенные условия. Данные, раскрывающие схемы водоснабжения городов с населением более 300 тыс. человек, являются государственной тайной.
Advis.ru.