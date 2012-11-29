Приватизация водоканалов нецелесообразна

«Вода – стратегический ресурс, обеспечивающий основные условия жизнеобеспечения граждан, а значит, и интересы государственной безопасности», - отметил он. И напомнил, что, согласно действующему законодательству, недра, в том числе подземные воды, находятся в федеральной собственности, государство лишь передает права пользования на участки под определенные условия. Данные, раскрывающие схемы водоснабжения городов с населением более 300 тыс. человек, являются государственной тайной.