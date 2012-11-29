zr.media
ГлавноеВсе новости

Приватизация водоканалов нецелесообразна

29 ноября 2012, 10:22
Так считает президент группы компаний "РОСВОДОКАНАЛ" Александр ШЕНКМАН.
Сюжет
ЖКХ

Так считает президент группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» Александр ШЕНКМАН:

- Оптимальная модель управления в отрасли - концессия. Мировой опыт показывает, что приватизация объектов, имеющих высокую социальную значимость, не оправдывает себя, поэтому в России приватизация водоканалов нецелесообразна.

«Вода – стратегический ресурс, обеспечивающий основные условия жизнеобеспечения граждан, а значит, и интересы государственной безопасности», - отметил он. И напомнил, что, согласно действующему законодательству, недра, в том числе подземные воды, находятся в федеральной собственности, государство лишь передает права пользования на участки под определенные условия. Данные, раскрывающие схемы водоснабжения городов с населением более 300 тыс. человек, являются государственной тайной.

Advis.ru.

#Новости#ЖКХ#В России#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56