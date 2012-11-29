Программа развития Дальнего Востока продлена на пять лет

«Действующая федеральная программа завершается в 2013 году. Есть решение правительства – программа будет продлена до 2018 года. Мы ставили задачи по привлечению порядка 100 млрд рублей федеральных средств ежегодно для развития инфраструктуры. Как это будет – через фонды, через банки, напрямую из бюджета – вопрос не самый основной. Для нас важно, чтобы эти деньги приходили, потому что опережающее развитие инфраструктуры (в первую очередь, транспортной) – это основная база государственно-частного партнерства на уровне такого мощного субрегиона, как Дальний Восток», – отметил Виктор Ишаев. По его словам, пролонгация программы предусматривается на пять лет с общим объемом финансирования более 500 млрд рублей.