Россия вступила во Всемирную торговую организацию

– У нас практически замкнутый производственный цикл, и единственное, чего нет, так это зерновых полей, – говорит генеральный директор ООО «Агроэнерго» из Хабаровска Владислав СТЕПАНОВ. – Поэтому последствия вступления в ВТО, которые испытает российский зерновой рынок, скажутся и на нашем производстве. Более серьезных рисков для него в настоящий момент я не вижу. Наше предприятие поставляет на рынок охлажденные и замороженные мясные полуфабрикаты. Но на сегодняшний день мы еще не удовлетворяем потребности Хабаровска в этих продуктах, не говоря о том, что ближайшие города тоже хотят потреблять охлажденное мясо. Поэтому среди местных производителей свинины у нас практически нет конкурентов. Тем более местных свиноводческих хозяйств не так много, и места на рынке хватает всем. Но если Китай начнет возить живых свиней на убой либо поставлять охлажденное мясо на наш рынок, то он, конечно, может стать нашим единственным конкурентом.