Сотрудничество с Европой для России - дело бесперспективное

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона поможет России войти в "двадцатку" стран с наилучшими условиями ведения бизнеса, считает Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.
"Чтобы дать России темпы роста, мы должны сотрудничать с теми государствами, которые сами растут. Мы не можем получить какие-то темпы роста в Европе. Нет там таких возможностей. Только в АТР", - заявил Виктор Ишаев на «Правительственном часе» в Совете Федерации РФ.
Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшие годы вывести Россию в "двадцатку" стран с наилучшими условиями ведения бизнеса и, по мнению Министра, сотрудничество с АТР будет способствовать этому.
По словам Виктора Ишаева, Дальний Восток в настоящее время активно сотрудничает с иностранными партнерами, однако для них регион является всего лишь "сырьевым придатком".
"Мы посмотрели (экономические показатели разных стран) со времени предкризисного периода 2008 года и до 2011 года. Европа "засела" - рост ВВП отсутствует, долги выше ВВП. Долги США тоже больше ВВП. Россия вышла на докризисный период, единственный регион мира, который активно развивается, - это АТР", - отметил Министр.
Он подчеркнул, что, по его мнению, Дальний Восток должен быть "локомотивом в развитии РФ и стать контактной зоной для сотрудничества РФ и АТР", сообщили "ЗР" в пресс-службе министра - полпреда.
"Золотой Рог".