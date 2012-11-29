Сотрудничество с Европой для России - дело бесперспективное

"Чтобы дать России темпы роста, мы должны сотрудничать с теми государствами, которые сами растут. Мы не можем получить какие-то темпы роста в Европе. Нет там таких возможностей. Только в АТР", - заявил Виктор Ишаев на «Правительственном часе» в Совете Федерации РФ.