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Центр ДВФУ будет инновационным и ядерным

29 ноября 2012, 12:12
Минздрав России планирует построить на базе ДВФУ инновационный центр ядерной медицины. Учреждение объединит научные достижения российской ядерной физики и японской медицинской промышленности, а также практическую работу.

Минздрав России планирует построить на базе ДВФУ инновационный центр ядерной медицины. Учреждение объединит научные достижения российской ядерной физики и японской медицинской промышленности, а также практическую работу.

Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника СКВОРЦОВА в ходе круглого стола с представителями бизнеса в рамках двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам в Японии. «Россия обладает уникальными технологиями, которые не доступны многим странам мира на сегодняшний день: это сверхпроводящие магниты и система электронного охлаждения пучка. Мы можем уменьшить поперечное сечение лучевого пучка - от 5 сантиметров, это норма, которая используется сейчас в том числе в Японии, до половины миллиметра», - сказала министр.

«Золотой Рог».

#Новости#Наука и образование#Владивосток#Общество
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