Центр ДВФУ будет инновационным и ядерным

Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника СКВОРЦОВА в ходе круглого стола с представителями бизнеса в рамках двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам в Японии. «Россия обладает уникальными технологиями, которые не доступны многим странам мира на сегодняшний день: это сверхпроводящие магниты и система электронного охлаждения пучка. Мы можем уменьшить поперечное сечение лучевого пучка - от 5 сантиметров, это норма, которая используется сейчас в том числе в Японии, до половины миллиметра», - сказала министр.