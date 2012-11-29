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В городах России идет процесс деприватизации водоканалов

29 ноября 2012, 10:23
В августе 2012 года правительство Омской области поддержало инициативу мэра Омска по деприватизации "ОмскВодоканала".
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ЖКХ

В августе 2012 года правительство Омской области поддержало инициативу мэра Омска по деприватизации «ОмскВодоканала», сообщает ABIREG.RU.

«Когда мы сдавали в аренду наш водоканал с основными фондами, со всеми сетями, то оговаривали в договоре аренды, что компания будет вкладывать серьезные средства на их восстановление и ремонт. Сегодня очевидно, что доходы компании, которая держит в аренде основные фонды, гораздо выше, нежели те обязательства, которые она должна была выполнить согласно договору на нашей инфраструктуре», – приводит слова мэра Вячеслава ДВОРАКОВСКОГО РИА «СуперОмск».

С апреля этого года функции управления калужским водоканалом перешли к ОАО «Корпорация развития Калужской области» (КРКО), сообщил первый заместитель губернатора Калужской области Максим АКИМОВ.

По словам замгубернатора, в сложившейся ситуации возвращение управления водопроводно-канализационным хозяйством области в руки государства является для потребителей региона оптимальным решением.

Комментарий с forum.kaluga.ru: «Как мило, сначала приватизировать за копейки, потом выжать все соки, взять под это дело кредит и еще и продать это все государству вместе с кредитом. Остап Бендер просто отдыхает в стороне со своей тысячей сравнительно честных методов отъема денег у населения».

#Новости#ЖКХ#В России#Бизнес
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