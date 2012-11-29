В городах России идет процесс деприватизации водоканалов

В августе 2012 года правительство Омской области поддержало инициативу мэра Омска по деприватизации «ОмскВодоканала», сообщает ABIREG.RU.
«Когда мы сдавали в аренду наш водоканал с основными фондами, со всеми сетями, то оговаривали в договоре аренды, что компания будет вкладывать серьезные средства на их восстановление и ремонт. Сегодня очевидно, что доходы компании, которая держит в аренде основные фонды, гораздо выше, нежели те обязательства, которые она должна была выполнить согласно договору на нашей инфраструктуре», – приводит слова мэра Вячеслава ДВОРАКОВСКОГО РИА «СуперОмск».
С апреля этого года функции управления калужским водоканалом перешли к ОАО «Корпорация развития Калужской области» (КРКО), сообщил первый заместитель губернатора Калужской области Максим АКИМОВ.
По словам замгубернатора, в сложившейся ситуации возвращение управления водопроводно-канализационным хозяйством области в руки государства является для потребителей региона оптимальным решением.
Комментарий с forum.kaluga.ru: «Как мило, сначала приватизировать за копейки, потом выжать все соки, взять под это дело кредит и еще и продать это все государству вместе с кредитом. Остап Бендер просто отдыхает в стороне со своей тысячей сравнительно честных методов отъема денег у населения».