В городах России идет процесс деприватизации водоканалов

«Когда мы сдавали в аренду наш водоканал с основными фондами, со всеми сетями, то оговаривали в договоре аренды, что компания будет вкладывать серьезные средства на их восстановление и ремонт. Сегодня очевидно, что доходы компании, которая держит в аренде основные фонды, гораздо выше, нежели те обязательства, которые она должна была выполнить согласно договору на нашей инфраструктуре», – приводит слова мэра Вячеслава ДВОРАКОВСКОГО РИА «СуперОмск».