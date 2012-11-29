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В некоторых отраслях Приморья увеличены объемы производства

29 ноября 2012, 12:22
В январе-октябре 2012 года промышленность Приморского края увеличила объемы производства продукции к соответствующему периоду прошлого года на 8,5%.
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В январе-октябре 2012 года промышленность Приморского края увеличила объемы производства продукции к соответствующему периоду прошлого года на 8,5%, сообщает Приморскстат.

Увеличение отмечается в текстильном и швейном производстве (в 1,6 раза), в производстве транспортных средств и оборудования (в 1,5).Из пищевых продуктов года увеличилось производство крупы (в 1,5 р.), масла и жиров рафинированных (на 18,6%), майонеза (на 17), мяса и субпродуктов, домашней птицы (на 12%). Снизился выпуск сахара, хлеба, рыбы, колбасы, молочных продуктов.

"Золотой Рог".

#Новости#Итоги#Приморье#Рынки
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