В Приморье пройдет "горячая линия" по вопросам пенсионного обеспечения и социальной поддержке инвалидов

Как рассказали в департаменте социальной защиты населения Приморского края, здесь можно будет получить информацию о том, когда и куда необходимо обратиться за назначением пенсии по инвалидности. Какую сумму составляет ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, из чего состоит набор социальных услуг, как поступить гражданам, которые впервые приобрели право на получение социальных услуг, а также по оформлению компенсационных выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами и по другим вопросам, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.