В Приморском крае планируется увеличить объем продукции аквакультуры к 2017 году

Как отметил президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, данная программа очень нужна рыбной отрасли: «На сегодняшний день нашими предприятиями добывается более 4 миллионов тонн рыбопродуктов, пока это - потолок, поэтому отрасль просто необходимо развивать дальше. Особенно это касается береговой переработки и аквакультуры. Береговая переработка чрезвычайно важна для края, огромный поток рыбопродуктов проходит через порты Приморского края, которые готовы перерабатывать и отправлять продукцию в центральные регионы страны. Нам необходимо создавать большую структуру переработки, и то, что задел на это есть в госпрограмме, – это очень важно. Что касается аквакультуры, то благодаря климату Приморского края у нас можно выращивать гребешок, трепанг и многое другое как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Этому вопросу также уделяется особое внимание».