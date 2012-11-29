В "Примтеплоэнерго" новый начальник

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ принял решение назначить на должность генерального директора краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» Анатолия ПОПОВА.
Основная задача, которую предстоит решить новому генеральному директору, - прохождение отопительного сезона в соответствии с графиком.
Анатолий Львович Попов родился в 1953 году. Закончил высшее инженерно-морское училище имени адм. Невельского. До настоящего времени занимал должность директора ООО «Приморский коммунальный комплекс».
"Золотой Рог".