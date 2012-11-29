В сентябре 2013 года во Владивостоке откроют новую дорогу

Об этом сообщил на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам думы Владивостока заместитель главы Владивостока Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ. «На строительство этой дороги в 2013 году будет выделено 64 млн рублей из городского бюджета. В районе Горностая за счет средств краевого бюджета будет построена дорожная развязка с выходом на новую трассу Седанка - Патрокл», - сказал он.