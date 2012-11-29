Виктор Ишаев обозначил основные инфраструктурные проекты, необходимые для развития Дальнего Востока.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Их реализация, по словам Министра, - главное условие для привлечения на Дальний Восток крупных частных инвестиций и начала кардинальных экономических преобразований. «Восток России способен стать своеобразным «локомотивом» для развития всей страны. Крупные точки роста связаны, в первую очередь, с освоением природно-ресурсного потенциала макрорегиона, с комплексными инвестиционными проектами. Однако для их успешной реализации необходимы государственные инвестиции в инфраструктуру», - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев в ходе выступления на «Правительственном часе» в Совете Федерации РФ. Приоритет следует отдавать в первую очередь тем проектам, которые обеспечивают создание условий для привлечения частных инвестиций. «Считаю, что опорная сеть железных дорог в регионе должна включать четыре составляющие. Необходимо модернизировать Транссиб и порты, на которые выходит магистраль. Строительство второго пути БАМа увеличит пропускную способность магистрали до 110 миллионов. По сути, её можно назвать БАМ-2. Речь также идет о строительстве мостового или тоннельного перехода на остров Сахалин. Это усилит геополитическое положение России на Дальнем Востоке. И наконец, выход на Транссиб должна получить Транскорейская магистраль», - сказал Министр. Он рассказал также о перспективах использования Северного морского пути с выходом на Петропавловск-Камчатский, где планируется создание крупного морского хаба. По расчетам японских специалистов, постоянная навигация вдоль российских берегов — наилучший способ доставки грузов в Европу. К тому же, северным путем перевозки обойдутся на 40% дешевле, чем по железной дороге. Для российской стороны программа выгодная и экономически не слишком затратная, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном округе. «При наличии массированных инвестиций из различных источников, активизации государственно-частного партнёрства, опережающем развитии транспортной инфраструктуры мы сможем решить многие проблемы дальневосточников, обеспечить расширение бизнеса, и, самое главное, создать новую точку роста российской экономики», - резюмировал Министр.