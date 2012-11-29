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Владимир Миклушевский примет участие в Госсовете

29 ноября 2012, 09:01
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 29 ноября, в Москве примет участие в заседании президиума Государственного совета Российской Федерации.

ПРИМОРЬЕ, 29 ноября, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 29 ноября, в Москве примет участие в заседании президиума Государственного совета Российской Федерации. В ходе заседания участники обсудят вопросы повышения уровня социально-экономического и демографического развития Дальнего Востока и Забайкалья на основе долгосрочных программ, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Напомним, Владимир Миклушевский вошел в состав президиума Государственного совета Российской Федерации летом этого года. 28 июля Президент Владимир Путин утвердил состав Госсовета до конца 2012 года.

#Новости#Экономика#Приморье#Политика
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