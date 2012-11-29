Во Владивостоке будет построена еще одна автомобильная развязка

Депутатам необходимо было привести краевой закон «О местном референдуме» в соответствие с федеральным законодательством с тем, чтобы определять места, где разрешается проводить публичные мероприятия. Но депутаты приняли решение о более мягкой форме изменения закона: не стали определять места, где можно митинговать, а вместо этого определили места, где проводить публичные мероприятия нельзя. К ним отнесены закрытые помещения, например, вокзалы, аэропорты, а также территории около детских и культурных учреждений во время их работы. Депутаты поддержали законопроект в первом чтении. Ко второму чтению будут проработаны и внесены более точные параметры.