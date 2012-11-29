Во Владивостоке будет построена еще одна автомобильная развязка

Внесены последние изменения в бюджет Приморья текущего года
На ноябрьской сессии Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК) депутаты увеличили доходную часть бюджета на 2,163 млрд рублей, что стало возможным преимущественно за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Но при этом расходы увеличили всего на 370 млн рублей, сократив тем самым дефицит бюджета края на 2012 год, который теперь равен 87, 827 млрд рублей. 60% бюджета – на социальные нужды
По мнению председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста АХОЯНА, 60% расходной части бюджета направляется на социальные нужды. Так, депутаты выделили 448 млн рублей субсидии теплоснабжающим организациям на закупку топлива. Эти деньги пойдут тем организациям, что имеют право на компенсацию части расходов, которые не включаются в тариф на тепло для населения. Заявки на компенсацию подаются в этом году до 12 декабря, и, как правило, деньги уходят Хасанскому району, Уссурийску, п. Восток и другим территориям Приморья.
Дополнительно 135 миллионов рублей будет направлено на закупку 45 машин скорой медицинской помощи и 30 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. 265 миллионов пойдет на повышение зарплаты медицинским работникам краевых учреждений уже в уходящем году.
Не забыт малый и средний бизнес, который также может получить субсидии из федерального бюджета. Кроме этого, деньги направлены на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на реализацию программы энергосбережения. Программа развития Владивостока продлена
Сразу в трех чтениях депутаты приняли изменения в закон «О краевой целевой программе «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2008-2019 годы». Объем финансирования программы до 2019 года увеличится на сумму 69,39 млн рублей.
В ближайшие годы программа предусматривает строительство 8 объектов, в том числе достройку пятизвездочных отелей и строительство транспортной развязки к концертно-спортивному комплексу (КСК) «Фетисов - холл» во Владивостоке. Между концертным комплексом и железнодорожной станцией «Спутник» планируется строительство дорожной развязки с тем, чтобы к КСК было удобно подъехать и со стороны краевого центра, и со стороны Артема, и, соответственно, ухать обратно. Предполагаются устройство воздушного пешеходного перехода, продление линии троллейбуса и его разворотное кольцо.
Некоторые депутаты предлагали не принимать бюджет-2013 во втором чтении, но их пыл остудили коллеги. Сергей ИЩЕНКО дал понять, что входить в зиму с недостроенными объектами, а значит, обеспечивать их теплом все равно за счет бюджета – не лучший выход из ситуации. «В наших интересах скорее отели достроить, объекты и продать, - считает он. - Уже есть покупатели: некоторые консульства, например». Решение принято, 600 млн рублей уйдет ООО «Наш дом – Приморье».
450 млн рублей, выделенных на строительство развязки в районе КСК «Фетисов-холл», тоже вызвали споры.
Вице-губернатор Александр КОСТЕНКО напомнил депутатам, что трасса М- 60 находится в краевой собственности и проектно-сметную документацию для ее участков должен создавать субъект федерации.
Проектно-изыскательские работы в месте будущей развязки у КСК начнутся в 2013 году, а строительство - в 2014-ом. Приморье подключается к выдаче электронных карт
С 2013 года в Приморье по желанию населения будут выдаваться универсальные электронные карты. Это одновременно идентификационный и платежный документ гражданина. С их помощью можно будет заказать и получить госуслуги, записаться на прием к врачу и так далее. Сейчас в пяти регионах РФ идет эксперимент по использованию универсальных электронных карт, и он хорошо себя показал.
Депутаты ЗС ПК приняли решение о выделении 3 млн рублей для введения в оборот на территории края электронных карт и 5 млн рублей на их обслуживание в 2013 году. Предполагается, что универсальные карты будут выдаваться приморцам по их желанию. Места для публичных мероприятий
Депутатам необходимо было привести краевой закон «О местном референдуме» в соответствие с федеральным законодательством с тем, чтобы определять места, где разрешается проводить публичные мероприятия. Но депутаты приняли решение о более мягкой форме изменения закона: не стали определять места, где можно митинговать, а вместо этого определили места, где проводить публичные мероприятия нельзя. К ним отнесены закрытые помещения, например, вокзалы, аэропорты, а также территории около детских и культурных учреждений во время их работы. Депутаты поддержали законопроект в первом чтении. Ко второму чтению будут проработаны и внесены более точные параметры.
На сессии ЗС ПК в ноябре депутаты также приняли изменения в законы социальной направленности и согласились со всеми мерами поддержки граждан, предложенными комитетом социальной защиты и прав граждан ЗС ПК, о которых «ЗР» писал в предыдущем номере.
Ольга ВЛАДИМИРОВА, "Золотой Рог". Фото Александра Маслянко.