Во Владивостоке появятся три новых микрорайона

Об этом сказала на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Евгения ВАКСМАН, заместитель руководителя дирекции по строительству объектов на территории Владивостокского городского округа. «Как только закончится работа над проектами, будут приглашаться инвесторы, способные провести застройку территорий», - сказала она.