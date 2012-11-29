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Во Владивостоке появятся три новых микрорайона

29 ноября 2012, 11:55
Три новых жилых района начнут проектировать во Владивостоке в следующем году.

Три новых жилых района начнут проектировать во Владивостоке в следующем году. Проектные работы по планировке жилых массивов «Босфор Восточный» («Змеинка»), «Уссурийский» (район Горностая) и «Зеленый угол» обойдутся городской казне в 45 млн рублей.

Об этом сказала на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Евгения ВАКСМАН, заместитель руководителя дирекции по строительству объектов на территории Владивостокского городского округа. «Как только закончится работа над проектами, будут приглашаться инвесторы, способные провести застройку территорий», - сказала она.

"Золотой Рог".

#Новости#Экономика#Владивосток#Политика
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