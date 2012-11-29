Во Владивостоке появятся три новых микрорайона

Три новых жилых района начнут проектировать во Владивостоке в следующем году. Проектные работы по планировке жилых массивов «Босфор Восточный» («Змеинка»), «Уссурийский» (район Горностая) и «Зеленый угол» обойдутся городской казне в 45 млн рублей.
Об этом сказала на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Евгения ВАКСМАН, заместитель руководителя дирекции по строительству объектов на территории Владивостокского городского округа. «Как только закончится работа над проектами, будут приглашаться инвесторы, способные провести застройку территорий», - сказала она.
"Золотой Рог".