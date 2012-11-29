Во Владивостоке продолжается выплата субсидий на развитие бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Во Владивостоке продолжается реализация долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке на 2009-2012 годы». В бюджете города на 2012 год на это предусмотрено 22,9 млн. рублей.
В рамках программы предприятия малого и среднего бизнеса могут получить безвозмездные субсидии на развитие своего бизнеса. С начала года заключено 36 договоров на оказание финансовой поддержки на сумму 13,5 млн. рублей и в настоящее время на рассмотрении в уполномоченном органе находится 18 пакетов документов на общую сумму 9,0 млн. руб.
Наибольший объем выделяемых финансовых средств направляется на предоставление субсидий, направленных на поддержку начинающих предпринимателей в виде грантов, развитие лизингового обслуживания, на развитие инфраструктуры. Указанные направления поддерживаются администрацией Владивостока и являются приоритетными для развития экономики города в условиях государственной политики, направленной на повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста, модернизацию и энергосбережение, а также инновационного развития и поддержку высокотехнологических секторов экономики.
Предприниматели, получившие поддержку, ведут деятельность в различных отраслях: розничная и оптовая торговля, организация автомобильных грузоперевозок, рыболовство и рыбоводство, производство мебели, парикмахерские услуги, образовательные услуги, туристическая деятельность и другие, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
С августа 2012 года регулярно проводятся семинары по повышению эффективности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках программы. В этом году проведено 12 таких семинаров, в которых приняли участие более 500 слушателей. Темы, рассматриваемые на семинарах, затрагивают наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы, касающиеся ведения предпринимательской деятельности.
По всем возникающим вопросам оказания финансовой поддержки необходимо обращаться в муниципальное казенное учреждение «Центр развития предпринимательства» (ежедневно с 9:00 до 18:00, понедельник-пятница), по адресу: Владивосток, ул. Запорожская, 77, офис 810, тел.: 2-606-803,