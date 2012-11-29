Во Владивостоке продолжается выплата субсидий на развитие бизнеса

В рамках программы предприятия малого и среднего бизнеса могут получить безвозмездные субсидии на развитие своего бизнеса. С начала года заключено 36 договоров на оказание финансовой поддержки на сумму 13,5 млн. рублей и в настоящее время на рассмотрении в уполномоченном органе находится 18 пакетов документов на общую сумму 9,0 млн. руб.