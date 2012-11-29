Вступление России в ВТО ничем не грозит

И опасность от ВТО исходит не для машиностроительных отраслей или перерабатывающих производств разной степени передела, а для сельского хозяйства. Но и здесь предпосылок к заметному ухудшению ситуации нет. Вот, снижаются пошлины на свинину. Все боятся, что сейчас Китай завалит Россию дешевым мясом. Но посмотрите на ситуацию шире. В самом Китае пошлины на импорт этой же продукции для стран, не имеющих членства ВТО, составляют 90%. А члены ВТО имеют возможность поставлять свинину в КНР по пошлине в 20%. Россия держала пошлины на импорт свинины в 65%, теперь опускает до 25%. Причем и это снижение запланировано только к 2020-му году. Если сравнивать с Китаем, мы имеем преимущество в поставках мяса перед этой страной – нам дешевле поставлять свинину в КНР, чем китайцам в РФ.