Главой Дальнегорска, возможно, станет женщина - успешный предприниматель

21 декабря вновь избранные депутаты Думы Дальнегорского городского округа получили мандаты, а уже в понедельник, 24 декабря, должно состоятся первое, организационное заседание вновь избранного представительного органа. Накануне этих событий в местных партийных ячейках прошло подведение итогов и верстка планов дальнейшей работы. Наиболее интересным представляются материалы конференции дальнегорских единороссов, которые сумели взять большинство (13 из 21 голоса) в местном парламенте. Во вторник, 18 декабря, на конференции, местное отделение «Единой России» приняло решение выдвинуть, а избранным депутатам поручило голосовать за избрание Светланы АРТЕМЬЕВОЙ председателем Думы. В случае избрания она автоматически станет главой Дальнегорского городского округа.