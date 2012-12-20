Нехватку призывников закроют грудью. Женской

Чтобы решить проблему нехватки солдат в российской армии, в Госдуме решили подготовить законопроект о призыве женщин на военную службу сроком в один год. Как рассказала зампред комитета по делам СНГ Татьяна МОСКАЛЬКОВА ("Справедливая Россия"), в качестве примера разработчики хотят использовать армию Израиля, где служат все вне зависимости от пола. Об этом пишут центральные СМИ.