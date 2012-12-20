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Президент Путин в целом доволен работой премьер-министра Медведева

20 декабря 2012, 19:55
"В целом работой и премьера, и правительства доволен. Надо не забывать, что действующий премьер в течение четырех лет исполнял обязанности главы государства - это огромная ответственность и опыт колоссальный", - заявил Владимир ПУТИН в ходе ежегодной пресс-конференции для журналистов.
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В России

"В целом работой и премьера, и правительства доволен. Надо не забывать, что действующий премьер в течение четырех лет исполнял обязанности главы государства - это огромная ответственность и опыт колоссальный", - заявил Владимир ПУТИН в ходе ежегодной пресс-конференции для журналистов.

Президент выразил уверенность, что весь свой опыт Дмитрий Медведев применит и использует на новом месте работы. "Хотя я по себе знаю не понаслышке, насколько эта работа трудна, она, что называется, прямо "у печки надо стоять" или "в забое как бы". Это прямая ответственность за принимаемые решения", - сказал глава государства.

Говоря об увольнениях в кабинете министров и выговорах, которые Путин произвел за время пребывания на посту президента, он сказал: "Не так уж и много было уволено. Да, я объявил выговоры трем министрам. Почему раньше не было, а сейчас это было востребовано? Вы знаете, во-первых, ситуация в стране изменилась, и нам нужно решать уже застарелые, но очень важные проблемы, прежде всего в социальной сфере. У нас не должно быть президентское заявление одно, а реальная деятельность правительства - другое. Это должна быть работа одной слаженной команды, единой команды, иначе результата не будет".

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

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