Президент Путин в целом доволен работой премьер-министра Медведева

Говоря об увольнениях в кабинете министров и выговорах, которые Путин произвел за время пребывания на посту президента, он сказал: "Не так уж и много было уволено. Да, я объявил выговоры трем министрам. Почему раньше не было, а сейчас это было востребовано? Вы знаете, во-первых, ситуация в стране изменилась, и нам нужно решать уже застарелые, но очень важные проблемы, прежде всего в социальной сфере. У нас не должно быть президентское заявление одно, а реальная деятельность правительства - другое. Это должна быть работа одной слаженной команды, единой команды, иначе результата не будет".