Владимир Миклушевский подписал закон о бюджете Приморского края на 2013-2015 годы

Один из главных - закон о краевом бюджете на 2013-2015 годы. Напомним, 14 декабря депутаты в третьем чтении утвердили новый бюджет. Впервые в истории Приморья бюджет принят не на один, а сразу на три года. Это позволит оптимально распределить средства и просчитать финансирование всех отраслей в перспективе, прежде всего, в социальной сфере, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.