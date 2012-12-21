Агропромышленный комплекс впервые объявлен приоритетным направлением экономики Приморья

«У нас серьезные планы по развитию сельского хозяйства, и они подкреплены реальными денежными вложениями. После вступления во Всемирную Торговую Организацию, нам необходимо уделять большое внимание не только обеспечению продовольственной безопасности, но и ориентироваться на экспорт», - подчеркнул Владимир Миклушевский, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.