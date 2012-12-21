Дальневосточный авиаперевозчик пролетел мимо Владивостока

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий САВЕЛЬЕВ говорил, что создание компании может занять от 1 года до 1,5 лет, при этом у нее должен быть полностью обновлен парк воздушных судов. У "Аэрофлота" в компании будет 51%, а остальные акции - у субъектов Дальнего Востока.