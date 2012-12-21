Группа "Сумма" готовит ДВМП новых директоров

Также в совет входят три независимых директора: вице-президент РЖД Салман БАБАЕВ, бывший управляющий партнер по странам СНГ и Центральной Европы McKinseyCompany Жан-Паскаль ДЮВЬЕСАР и заместитель гендиректора группы компаний "Ист" по инвестициям и стратегии Александр МАЛАХ.