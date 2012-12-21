Группа "Сумма" готовит ДВМП новых директоров

Новые акционеры ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (Владивосток, базовая компания транспортной группы FESCO) могут ввести своих представителей в совет директоров пароходства уже в марте 2013 года.
Акционеры ДВМП на внеочередном собрании 11 марта 2013 года рассмотрят вопросы досрочного прекращения полномочий совет директоров и изберут новый состав совета. Предполагается, что в новый состав совета войдут в основном представители группы "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА.
Напомним, что ООО "Промышленные инвесторы" Сергея ГЕНЕРАЛОВА продали 56% акций ДВМП группе "Сумма" и GHP-Group.
В действующий совет директоров ДВМП, избранный на годовом собрании 15 июня, входят 9 человек, в том числе бывший президент ДВМП Сергей ГЕНЕРАЛОВ (председатель совета директоров), президент, председатель правления ОАО "ДВМП" Юрий ГИЛЬЦ, старшие вице-президенты "Промышленных инвесторов" Кирилл РУБИНСКИЙ, Ирина ДАНИЛОВА и Максим ЛИХАЧЕВ, вице-президент ОАО "ДВМП" по правовым вопросам Дмитрий ШОХИН.
Также в совет входят три независимых директора: вице-президент РЖД Салман БАБАЕВ, бывший управляющий партнер по странам СНГ и Центральной Европы McKinseyCompany Жан-Паскаль ДЮВЬЕСАР и заместитель гендиректора группы компаний "Ист" по инвестициям и стратегии Александр МАЛАХ.
Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Группа владеет 44 судами общим водоизмещением 788 тыс. тонн и 19 тыс. грузовых вагонов.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".