Политические итоги 2012 года подвели студенты ДВФУ

— На сегодняшний день Дума Владивостока — структура, выстроенная под администрацию города, — отметили молодые специалисты. — Важным экономическим событием для Думы стало принятие трехлетнего бюджета на 2013—2015 год. 2013 год будет не самым простым: в бюджет поступит на несколько миллиардов рублей меньше, половина городской казны уйдет в сферу образования, а в общей сложности около 80% потратится на социальную сферу. Не смотря на это, менее трети населения Владивостока рассчитывают на то, что Дума сможет улучшить жизнь в городе. С политической точки зрения 2013 год будет очень интересным и для города, и для края, — подвели итог студенты.