zr.media
ГлавноеВсе новости

Президент РФ Владимир Путин: Не дождетесь

21 декабря 2012, 20:08
Президент РФ Владимир ПУТИН считает, что слухи о проблемах с его здоровьем выгодны политическим оппонентам и отвечает им традиционно - "не дождетесь".
Сюжет
В России

Президент РФ Владимир ПУТИН считает, что слухи о проблемах с его здоровьем выгодны политическим оппонентам и отвечает им традиционно - "не дождетесь".

В ходе ежегодной пресс-конференции для журналистов в Москве президента спросили, кому выгодны разговоры о его плохом самочувствии. "Выгодны политическим оппонентам, которые стараются поставить под сомнение легитимность и дееспособность власти. На вопрос о здоровье могу ответить традиционно - не дождетесь", - ответил президент.

На замечание журналистки, сообщившей, что перед пресс-конференцией она вновь увидела в интернете "специфическую информацию" о здоровье президента, В.Путин посоветовал: "Вы меньше туда смотрите".

В последние месяцы Кремлю неоднократно приходилось опровергать сообщения СМИ о проблемах со здоровьем у президента РФ.

Ранее в ноябре газета "Ведомости" написала, что после полета главы государства со стерхами у Владимира Путина обострилась старая травма и это стало причиной отмены ряды зарубежных визитов президента. "После этого полета, на саммите АТЭС во Владивостоке, все заметили, что он прихрамывает", - говорилось в публикации.

Владимир Путин также считает, что с момента первого президентского срока он изменился к лучшему, в частности, вырос его жизненный и профессиональный опыт.

"Знаете замечательную поговорку "все течет, все меняется". И люди меняются, ситуации меняются. Сейчас я начну вам тут говорить, как я изменился… Изменился, конечно, к лучшему, я же не могу сказать, что я к худшему изменился", - пошутил президент, отвечая на вопрос, чем нынешний В.Путин отличается от того, который пришел к власти в 2000 году.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Ежегодная пресс-конференция президента РФ#Владимир Путин#Путин#Ежегодная пресс-конференция губернатора Югры#Здоровье#Путин и Эрдоган#В России#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56