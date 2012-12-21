Президент РФ Владимир Путин: Не дождетесь

"Знаете замечательную поговорку "все течет, все меняется". И люди меняются, ситуации меняются. Сейчас я начну вам тут говорить, как я изменился… Изменился, конечно, к лучшему, я же не могу сказать, что я к худшему изменился", - пошутил президент, отвечая на вопрос, чем нынешний В.Путин отличается от того, который пришел к власти в 2000 году.