Президент РФ Владимир Путин столкнулся с проблемой

"То время или не то, правительство должно определить в ходе мониторинга, который сейчас правительственными структурами проводится. И по результатам этого мониторинга будет принято окончательное решение. Конечно, есть проблемы, я их вижу, я и сам с ними сталкиваюсь: встаешь - темно, ложишься - темно", - сказал Путин.