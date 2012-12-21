Приморцам рассказали о программе государственного софинансирования пенсий

Один из самых часто задаваемых вопросов – можно ли перечислить в программу государственного софинансирования пенсии более 12 000 рублей, оговоренных в законе. Отвечая на этот вопрос, специалисты ПФР отмечают, что гражданин может внести любую сумму на собственный лицевой счет для обеспечения себе достойной старости, но при этом государство будет софинансировать добровольные страховые взносы только в размере уплаченных в календарном году от 2 000 до 12 000 рублей. Важно помнить, что если сумма взноса менее 2000 рублей в год, то в этом случае софинансирование со стороны государства не осуществляется, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.