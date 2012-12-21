Путин не согласен с утверждением, что он построил в России авторитарную систему власти

"Если бы считал, что тоталитарная или авторитарная система является для наиболее предпочтительной, я бы просто изменил Конституцию. Это было легко сделать, это даже не требует всенародного голосования, достаточно было провести это решение в парламенте, где у нас было более 300 голосов", - подчеркнул президент.