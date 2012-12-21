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Путин не согласен с утверждением, что он построил в России авторитарную систему власти

21 декабря 2012, 20:28
"Я считаю, что мы обеспечили стабильность как обязательное условие для развития. Я считаю это чрезвычайно важным. Но назвать эту систему авторитарной не могу, с этим тезисом не могу согласиться", - заявил Президент РФ Владимир ПУТИН в ходе ежегодной пресс-конференции в Москве.
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В России

"Я считаю, что мы обеспечили стабильность как обязательное условие для развития. Я считаю это чрезвычайно важным. Но назвать эту систему авторитарной не могу, с этим тезисом не могу согласиться", - заявил Президент РФ Владимир ПУТИН в ходе ежегодной пресс-конференции в Москве.

Один из журналистов на пресс-конференции поинтересовался мнением Владимира Путина, насколько, по мнению президента, жизнеспособен созданный им "жесткий, довольно авторитарный режим" и не мешает ли он развитию страны.

Президент ответил, что самым ярким примером того, что он не авторитарен, является решение "уйти на вторые позиции после двух сроков президентства".

"Если бы считал, что тоталитарная или авторитарная система является для наиболее предпочтительной, я бы просто изменил Конституцию. Это было легко сделать, это даже не требует всенародного голосования, достаточно было провести это решение в парламенте, где у нас было более 300 голосов", - подчеркнул президент.

По словам Владимира Путина, он "сознательно ушел на вторую позицию, чтобы обеспечить преемственность власти, проявить уважение к Конституции страны и нашим законам".

Глава государства добавил, что тогда "не мог ставить перед собой цель, что через четыре года вернется, поскольку начался кризис и неизвестно, что было бы".

Поэтому, отметил Путин, "назвать эту систему авторитарной - нет, но, если кто-то считает, что демократия и исполнение законов - это разные вещи, то он глубоко заблуждается".

"У нас почему-то складывается впечатление, что демократия - это троцкизм, это анархия. Это не так. Бакунин был замечательным человеком, очень умным человеком, но анархия нам не нужна так же, как и троцкизм", - подчеркнул глава государства.

По его словам, анархия 90-х годов привела к дискредитации демократии и рыночного хозяйства, а люди стали этого бояться.

"Я считаю, что порядок, дисциплина, следование букве закона не противоречит демократическим формам правления", - добавил Владимир Путин.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

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