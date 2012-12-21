В ДВФУ создадут систему управления образовательными программами, соответствующую мировым стандартам

Докладчик напомнил, чем было обусловлено распределение выпускников в российском образовании при плановой экономике, и как обстоит дело с распределением сегодня – его практически нет. Кроме того, изменился принцип формирования общих образовательных программ (ООП) – если раньше важную роль в этом играли кафедры, то теперь конфигурацию каждой программы задает ее «архитектор», руководитель ООП, сообщает пресс-служба ДВФУ.