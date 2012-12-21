В Приморье стоит брошенным крупный сельхозучасток

На территории неиспользуемого сельхозучастка можно без труда разместить три города, равных по площади городу Фокино. Причём, не исключено, что коммерческая компания приобрела этот участок не для сельскохозяйственного производства, а с целью его дальнейшей перепродажи при росте цен на землю, в том числе и для коттеджного строительства.