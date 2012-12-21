В Приморском крае стартовала реализация проекта саммита АТЭС

Как сообщили в администрации Находкинского городского округа, в рамках соглашения с РЖД станция «Мыс Астафьева» будет модернизирована. Реализация проекта позволит к 2015 году создать в регионе современный комплекс по перевалке угля, не имеющий аналогов в России, и увеличить его мощности с полутора до шести миллионов тонн в год. Строительство терминала позволит создать в Находке мощный комплекс закрытого типа по перевалке сыпучих грузов к 2015 году, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.