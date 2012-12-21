В России отменили "мобильное рабство"

Совет Федерации одобрил закон, регламентирующий вопросы переноса абонентского номера.
Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, с декабря 2013 года абоненты сотовой телефонной связи России получат возможность сохранять номер мобильного телефона при смене оператора связи. Оператор связи, с которым абонент расторгает договор об оказании услуг связи, обязан будет обеспечить передачу указанного абонентского номера в сеть другого оператора связи.
Для этого достаточно будет подать соответствующее заявление. Услуга, по желанию сотовой компании, может быть платной, но ее стоимость не может превышать ста рублей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.