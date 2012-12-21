Во Владивостоке на Дальневосточной железной дороге - новое назначение

М.В. Черемисин окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте», прошел трудовой путь от составителя поездов до начальника железнодорожной станции, занимал должности диспетчера дорожного центра управления перевозками Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД»), заместителя начальника службы перевозок, заместителя начальника Хабаровского отделения Дальневосточной магистрали.