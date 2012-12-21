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Во Владивостоке обстреляли пассажирский автобус

21 декабря 2012, 13:03
По предварительной информации, мотивом совершенного преступного деяния мог стать передел рынка автомобильных перевозок. Личность подозреваемого установлена.

Сегодня, 21 декабря, около 10.30 злоумышленник открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, который находился на парковке в районе улицы Карбышева во Владивостоке. На момент происшествия пассажиров в автобусе не было.

Проведены розыскные мероприятия, направленные на поиск виновных лиц. Личность подозреваемого установлена.

Водитель маршрутного такси и прохожие не пострадали. В настоящее время устанавливается происхождение пневматического оружия и сумма причиненного материального ущерба. Известно, что злоумышленником выбиты стекла в салоне маршрутного автобуса. По предварительной информации, мотивом совершенного преступного деяния мог стать передел рынка в сфере автомобильных перевозок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила "ЗР" Евгения Соковишина, пресс-секретарь полиции УМВД России по Приморскому краю.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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