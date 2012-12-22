Следующий конец цивилизации нам обещают довольно скоро

- Если это когда-то и случится, то точно не с нами и, думаю, даже не с нашими праправнуками. Как видите, 21-е наступило, но ничего не происходит. Нужно дождаться вечера, конечно. И, если он все-таки настанет... я спокойно к этому отношусь, я смерти не боюсь, если все умрут разом. Вот так вот хлоп - и в долю секунды никого нет, и никто даже не понял, что случилось. Сегодняшний день я провожу так же, как и любой другой, и не зацикливаюсь на мыслях о начале конца. Дмитрий, промоутер: