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Фондовый рынок положительно реагирует на рост рейтинга Греции

23 декабря 2012, 13:17
Уровень 1485 по ММВБ снова устоял.

Уровень 1485 по ММВБ снова устоял

Российский рынок сегодня уже не растет, и большинство акций торгуется вблизи уровней закрытия вторника. При этом европейские индексы прибавляют более 0,5%, фьючерс на индекс S&P500 растет на 0,25%. Подробнее в аналитике от Владивостокского филиала БКС Премьер.

Участники положительно реагируют на рост рейтинга Греции до уровня «B-» от агентства S&P. Данная новость смогла укрепить не только рынок акций, но и долговой рынок тоже. Таким образом, доходности по 10 –летним облигациям Италии, Испании и Греции вновь торгуются на минимальных значениях текущего года.

Поддерживает рынки и статистика из Германии. Индекс деловых настроений от Ifo в декабре вырос до уровня 102,4 . Напомню данный индекс формируется в результате опроса руководителей 7 тыс. предприятий промышленности, торговли и строительного сектора о текущей деловой ситуации и ожиданиях на ближайшие 6 месяцев.

Между тем заявление экс–премьера Италии пока не воспринимается участниками всерьез. Берлускони заявил сегодня, что Италия вполне может выйти из состава Еврозоны, но дополнительные полномочия для ЕЦБ в состоянии воспрепятствовать этому.

Нефть сорта Brent прибавляет 0,7% и способствует укреплению российской валюты и фондового рынка. Поводом для роста нефтяных котировок стали позитивные ожидания относительно роста запасов на складах в США.

При этом попытка взять отметку 1485 по индексу ММВБ участникам снова не удалась. Теперь, скорее всего, нас ждет небольшая коррекция от текущих уровней.

Камаз сегодня в лидерах роста и прибавляет 1,3%, на фоне хорошей отчетности по РСБУ. Выручка компании за 11 месяцев текущего года составила 106,9 млрд рублей. При этом отчетность Росинтера наоборот отразилась слабостью котировок компании. Выручка Росинтера за 9 месяцев по МСФО выросла к прошлому году на 3,6%.

В лидерах роста сегодня Северсталь (+1,7%) , Ростелеком (+1%) и РусГидро (+0,5%), дивиденды которой к 2017 году могут превысить 25%. В лидерах снижения АвтоВАЗ (-2,4%), Белон (-1%) и ТГК-9 (-1,5%).

Позитивные факторы:

1. Рост нефтяных котировок. 2. Индекс деловых настроений в Германии. 3. Пересмотр рейтинга Греции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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