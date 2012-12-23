Фондовый рынок положительно реагирует на рост рейтинга Греции

Камаз сегодня в лидерах роста и прибавляет 1,3%, на фоне хорошей отчетности по РСБУ. Выручка компании за 11 месяцев текущего года составила 106,9 млрд рублей. При этом отчетность Росинтера наоборот отразилась слабостью котировок компании. Выручка Росинтера за 9 месяцев по МСФО выросла к прошлому году на 3,6%.