Пробив тренд, рубль вернется к 30,5

Эксперт рассказала, что евро прибавляет к доллару 0,11%. Европейская валюта торгуется немного выше отметки 1,32, но по-прежнему существует большая вероятность снижения к 1,31. Неоправданно сильно евро поддержала новость о возможно скором компромиссе по «фискальному обрыву» в США. При этом окончательных договоренностей пока не достигнуто, и данная новость несет лишь краткосрочный позитив. Дополнительную поддержку евро оказывает снижение напряженности на европейском долговом рынке. Таким образом, доходности по 10 -летним итальянским, испанским и греческим облигациям вновь приблизились к своим минимальным отметкам на новостях о возвращении Греции рейтинга «B-» агентством S&P.