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Прогноз по акциям металлургического сектора

23 декабря 2012, 13:09
Эксперты оценили Мечел, АЛРОСА и Полиметалл.

Аналитики Владивостокского филиала БКС Премьер дали свои рекомендации по металлургическому сектору. Мечел - Сделка по продаже энергоактива в Болгарии финализирована

Взгляд БКС: Сделка не впечатляет – при наиболее благоприятном сценарии развития событий Мечел может получить не более $500 млн ввиду недавней остановки мощностей практически на половине продаваемых активов. Кроме того, сокращение долга компании будет несущественным. Мы сохраняем негативный взгляд на Мечел.

Продажа первого актива по низкой цене. Вчера Мечел объявил о финализации сделки по продаже болгарской угольной ТЭЦ «Топлофикация Русе», за EUR 27.7 млн ($36 млн), сообщил Интерфакс. Покупатель энергоактива обязан выплатить $18.8 млн долга ТЭЦ за уголь Мечела, а общая задолженность Мечела сократится на $55 млн.

Сделка не впечатляет. Мечел приобрел болгарскую энергокомпанию за $145 млн и продал актив с дисконтом в 75%, хотя ранее компания заявляла, что Топлофикация – один из самых прибыльных активов в списке продажи. На наш взгляд, Мечел может получить не более $500 млн (75% от $2.0 млрд, которые компания заплатила за активы) за все 14 компаний в списке ввиду недавней остановки мощностей практически на половине активов компании. Кроме того, сокращение долга Мечела после продажи болгарской компании будет несущественным, учитывая, что совокупный долг компании составляет $9,7 млрд. Алроса - Бюджет на 2013 год: цели могут оказаться излишне агрессивными

Взгляд БКС: С учетом нестабильной ситуации на рынке алмазов, планы Алросы на 2013 г. выглядят слишком оптимистично – снижение цен на алмазы с начала года составило 15%, что не было учтено в результатах компании за 3К12, однако может быть отражено в показателях за 4К12. Более того, в прошлом Алроса уже сокращала свои прогнозы. Также, по нашим оценкам, в 2013 г. рост CAPEX может составить 16% г-н-г до RUB 35 млрд, что окажет дополнительное давление на результаты компании.

Одобрен бюджет на 2013 г.: сильные показатели выручки, рост CAPEX. Вчера совет директоров Алросы одобрил бюджет на 2013 г. Выручка и объемы добычи, как ожидается, останутся на уровне предыдущего года –$4.5 млрд и 34.5 млн карат соответственно. Капзатраты на новое строительство повысятся на 4% г-н-г до RUB 17.8 млрд ($574 млн), CAPEX на модернизацию – в два раза до RUB 7.0 млрд ($226 млн).

Планы достаточно агрессивны. Пока слишком рано судить о достижимости бюджетных целей компании. Хотя на данный момент планы выглядят позитивно, в прошлом компания уже понижала свои прогнозы. В частности, ориентиры по выручке на 2012 г. первоначально были установлены на уровне $5.0 млрд, а затем пересмотрены до $4.5 млрд (-10%). Кроме того, по нашим оценкам совокупный CAPEX Алросы увеличится на 16% г-н-г до RUB 35 млрд ($1.1 млрд), что является достаточно агрессивным планом, принимая во внимание нестабильную ситуацию на рынке алмазов. Polyus Gold Int. - Продажа Kazakhgold – цена ниже ожиданий

Взгляд БКС: В результате сделки Polyus Gold потеряет около 6% по показателю EBITDA, 3% запасов и 5% ресурсов. По нашим оценкам, компания продала активы в Казахстане всего по 3.9х EV/EBITDA 2012E по сравнению со значением мультипликатора 6.1х у Polyus. Соответственно, мы считаем цену сделки низкой, однако в целом справедливой ввиду политических затруднений компании в Казахстане.

Polyus Gold получит $310 млн. Polyus Gold Int. достигла соглашения о продаже золотодобывающих активов в Казахстане и Киргизии консорциуму инвесторов за $11 млн в виде денежных средств, при этом $299 млн долга Kazakhgold будут выплачены в пользу Polyus Gold. Сделка должна быть одобрена властями Казахстана. Совокупные платежи за активы в размере $310 млн на 20% ниже цены предложения семьи Асаубаевых, которая, однако, не смогла закрыть сделку в связи с отсутствием финансовой возможности. Polymetal - Покупка Светлоборского платинового месторождения Взгляд БКС: Приобретение Светлоборского платинового месторождения может оказать положительное влияние на Polymetal ввиду высоких цен на платину и диверсификацию портфеля металлов компании, однако данный эффект проявится только в долгосрочной перспективе, в частности, оценка ресурсов проекта согласно по стандартам JORC ожидается лишь к концу 2014 г. Polymetal приобрел перспективное месторождение металлов платиновой группы. Вчера Polymetal сообщил о приобретении 24.99%-ной доли в проекте по разведке Светлоборского месторождения, при этом 75.01% в проекте приобрел ВТБ. По условиям соглашения между компанией и ВТБ, Polymetal выкупит 75.01%-ную долю ВТБ после одобрения сделки российскими властями (приобретение более 25% в платиновых проектах зарубежными структурами требует одобрения правительством). Polymetal выпустит 0.14% собственных акций для покупки 100% в Светлоборе.

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