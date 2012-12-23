Прогноз по акциям металлургического сектора

Polyus Gold получит $310 млн. Polyus Gold Int. достигла соглашения о продаже золотодобывающих активов в Казахстане и Киргизии консорциуму инвесторов за $11 млн в виде денежных средств, при этом $299 млн долга Kazakhgold будут выплачены в пользу Polyus Gold. Сделка должна быть одобрена властями Казахстана. Совокупные платежи за активы в размере $310 млн на 20% ниже цены предложения семьи Асаубаевых, которая, однако, не смогла закрыть сделку в связи с отсутствием финансовой возможности. Polymetal - Покупка Светлоборского платинового месторождения Взгляд БКС: Приобретение Светлоборского платинового месторождения может оказать положительное влияние на Polymetal ввиду высоких цен на платину и диверсификацию портфеля металлов компании, однако данный эффект проявится только в долгосрочной перспективе, в частности, оценка ресурсов проекта согласно по стандартам JORC ожидается лишь к концу 2014 г. Polymetal приобрел перспективное месторождение металлов платиновой группы. Вчера Polymetal сообщил о приобретении 24.99%-ной доли в проекте по разведке Светлоборского месторождения, при этом 75.01% в проекте приобрел ВТБ. По условиям соглашения между компанией и ВТБ, Polymetal выкупит 75.01%-ную долю ВТБ после одобрения сделки российскими властями (приобретение более 25% в платиновых проектах зарубежными структурами требует одобрения правительством). Polymetal выпустит 0.14% собственных акций для покупки 100% в Светлоборе.