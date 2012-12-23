Российские чиновники выводят свои сбережения в… Гонконг

По словам Черкасова, раньше большинство отмываемых денег из России шло по стандартному пути: Россия — бывшие союзные республики, такие как Молдова, Латвия, Литва и Эстония, — Швейцария. Сегодня же российские чиновники массово выводят свои сбережения в Гонконг: он не подпадает под юрисдикцию США или ЕС, но при этом является достаточно стабильным финансовым центром. Однако и это эльдорадо не сможет быть верным пристанищем для фигурантов Закона Магнитского: международные банки в Гонконге, скорее всего, откажут им в открытии счетов, так что придется обращаться в китайские учреждения. Но и они в последнее время тоже весьма пристрастно изучают клиентов: долго держать деньги в одном месте не получится…