По оценке Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, в 2013 году объем выдачи ипотечных кредитов вырастет не более чем на 20%. Максимальный объем выдачи ипотеки может составить 1,2 трлн рублей. Как уточнила руководитель аналитического центра АИЖК Анна Любимцева, показатели выдачи ипотечных кредитов в 2013 году будут сопоставимы с данными текущего года. По словам Анны Любимцевой, 2012 год побьет рекорды по темпам роста выдачи ипотеки – по его итогам будет выдано ипотечных кредитов на сумму порядка 1 трлн рублей, сообщает «Прайм».