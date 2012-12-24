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2012 год побьет рекорды по темпам роста выдачи ипотеки

24 декабря 2012, 16:04
В 2013 году объем выдачи ипотеки в РФ вырастет на 20%.

По оценке Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, в 2013 году объем выдачи ипотечных кредитов вырастет не более чем на 20%. Максимальный объем выдачи ипотеки может составить 1,2 трлн рублей. Как уточнила руководитель аналитического центра АИЖК Анна Любимцева, показатели выдачи ипотечных кредитов в 2013 году будут сопоставимы с данными текущего года. По словам Анны Любимцевой, 2012 год побьет рекорды по темпам роста выдачи ипотеки – по его итогам будет выдано ипотечных кредитов на сумму порядка 1 трлн рублей, сообщает «Прайм».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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