37% экспорта рыбы и морепродуктов из Приморского края приходится на Республику Корея

Экспорт рыбы и морепродуктов организациями Приморского края в январе-ноябре 2012 года составил $654,5 млн и вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,7%, в натуральном выражении, соответственно – 406,5 тыс. тонн (снизился на 4,8%), сообщает Приморскстат.

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