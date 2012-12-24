37% экспорта рыбы и морепродуктов из Приморского края приходится на Республику Корея

Экспорт рыбы и морепродуктов организациями Приморского края в январе-ноябре 2012 года составил $654,5 млн и вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,7%, в натуральном выражении, соответственно – 406,5 тыс. тонн (снизился на 4,8%), сообщает Приморскстат.
В товарной структуре экспорта ведущее место занимали следующие виды продукции: рыба свежая и мороженая – $448,3 млн (69% стоимостного объема экспорта), икра, печень, молоки – 73,9 (11%), ракообразные – 6$5,2 млн (10%).
Рыба и морепродукты в январе-ноябре 2012 года экспортировались в 15 стран дальнего зарубежья и СНГ. Наибольшие стоимостные объемы экспорта приходятся на Республику Корея – $244,1 млн (37%), Китай – 228,7 (35%), Японию – 82,5 (13%).
Газета "Золотой Рог".