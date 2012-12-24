МТС-Банк уйдет из сегмента корпоративного банкинга

МТС-Банк намерен выйти из сегмента корпоративного банкинга и сосредоточиться исключительно на рознице. Учитывая, что бывший МБРР 15 лет концентрировался на корпоративном бизнесе, переход к розничному кредитованию не будет быстрым. Однако уже сейчас розничное направление выходит на самоокупаемость. Ожидается, что в первом квартале 2013 года банк начнет приносить прибыль. По итогам 11 месяцев 2012 года МТС-Банк получил убыток 3,8 млрд рублей. По данным на 1 декабря, портфель розничных кредитов МТС-Банка составил 39,3 млрд рублей. С начала года портфель увеличился в 2,7 раза. Корпоративный портфель банка за тот же период составил 57,4 млрд рублей, показав рост на 16,2%, сообщает «Коммерсантъ».