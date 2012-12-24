Судебные приставы зашли с банком должников в социальные сети

В настоящее время с помощью банка данных исполнительных производств любое лицо может распечатать квитанцию для оплаты, и рассчитаться в кредитных учреждениях либо в отделениях почтовой связи, или непосредственно через Интернет оплатить задолженность через сервисы КИВИ (КИВИ Банк ЗАО) и РОБОКАССА (ОКЕАН БАНК ЗАО). Обе системы имеют ограничения по сумме платежа, которая не может превышать 15 тысяч рублей. Перевод денежных средств осуществляется на следующий рабочий день после совершения платежа. Задолженность будет погашена в течение семи дней, с момента поступления денежных средств на депозитный счет отдела судебных приставов. Сервис РОБОКАССА позволяет плательщикам использовать такие способы оплаты, как Банковская карта (Visa, Mastercard), Интернет-банк (Альфа-Клик, Psb-retail (Промсвязьбанк), ВТБ 24 и пр.), электронные деньги (Яндекс.деньги, webmoney, rbkmoney и пр.). Комиссия составляет 3% от суммы платежа + 20 рублей. Сервис КИВИ позволяет оплатить задолженность без комиссии с помощью КИВИ кошелька. Оплата задолженности без комиссии возможна только по ссылке из банка данных исполнительных производств.