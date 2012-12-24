Судебные приставы зашли с банком должников в социальные сети

Пользователи двух социальных сетей - «В контакте» и «Одноклассники» - имеют возможность проверить себя в списке должников. С целью популяризации банка данных исполнительных производств официального сайта ФССП России Федеральной службой судебных приставов разработано приложение для социальных сетей.
Приложение позволяет осуществлять доступ к информации о деятельности ФССП России, не покидая страниц социальной сети.
Также в 2013 году пользователям будет предоставлена возможность подписаться на мониторинг исполнительных производств, который будет автоматически направлять запросы в банк данных исполнительных производств, и, при совпадении с данными подписчика, уведомлять его. В связи с внедрением новых технологий постоянно увеличивается посещаемость официального сайта ФССП России. 17 декабря суточное количество посетителей превысило цифру в 100 тысяч. В преддверии новогодних праздников многие граждане России озабочены оплатой накопившихся долгов и через банк данных исполнительных производств они имеют возможность погашения задолженности по исполнительному производству посредством сети Интернет. Федеральная служба судебных приставов активно взаимодействует с рядом платежных систем.
В настоящее время с помощью банка данных исполнительных производств любое лицо может распечатать квитанцию для оплаты, и рассчитаться в кредитных учреждениях либо в отделениях почтовой связи, или непосредственно через Интернет оплатить задолженность через сервисы КИВИ (КИВИ Банк ЗАО) и РОБОКАССА (ОКЕАН БАНК ЗАО). Обе системы имеют ограничения по сумме платежа, которая не может превышать 15 тысяч рублей. Перевод денежных средств осуществляется на следующий рабочий день после совершения платежа. Задолженность будет погашена в течение семи дней, с момента поступления денежных средств на депозитный счет отдела судебных приставов. Сервис РОБОКАССА позволяет плательщикам использовать такие способы оплаты, как Банковская карта (Visa, Mastercard), Интернет-банк (Альфа-Клик, Psb-retail (Промсвязьбанк), ВТБ 24 и пр.), электронные деньги (Яндекс.деньги, webmoney, rbkmoney и пр.). Комиссия составляет 3% от суммы платежа + 20 рублей. Сервис КИВИ позволяет оплатить задолженность без комиссии с помощью КИВИ кошелька. Оплата задолженности без комиссии возможна только по ссылке из банка данных исполнительных производств.