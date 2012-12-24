В Приморском крае 92% мебельного производства находится в руках малого бизнеса

Весом вклад малого бизнеса в выпуск промышленной продукции. Малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями производится весь краевой объем окон и дверей полимерных, мешков и сумок из полимеров, трикотажных чулочно-носочных изделий, моющих средств, ювелирных изделий. В данном секторе экономики выпускается 92% краевого объема мебели, 86% - книг, брошюр, листовок печатных, 45% - вод минеральных и газированных, 40% - хлеба, хлебобулочных изделий, 38% - мясных полуфабрикатов, 37% - древесины необработанной, 35% - кондитерских изделий, сообщает Приморскстат.