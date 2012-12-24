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В Приморском крае 92% мебельного производства находится в руках малого бизнеса

24 декабря 2012, 18:26
В Приморском крае в январе-сентябре 2012 года действовало 30 тыс. малых (включая микропредприятия) и 224 средних предприятий, сообщает Приморскстат.

В Приморском крае в январе-сентябре 2012 года действовало 30 тыс. малых (включая микропредприятия) и 224 средних предприятий, сообщает Приморскстат.

Средняя численность работников малых предприятий составила 140,7 тыс. человек (14,3% занятых в экономике Приморья), на средних предприятиях – 22,6 тыс. человек (2,3%).

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий за январь-сентябрь 2012 года составила 16814 рублей (64% средней заработной платы по краю), средних предприятий – 23188 рублей (89%).

Оборот организаций малого бизнеса по итогам 9 месяцев 2012 года сложился по малым предприятиям в сумме 242,3 млрд рублей (35% оборота всех организаций Приморского края), по средним предприятиям – 74,5 млрд рублей (11%).

Малые предприятия осуществляли свою деятельность, в основном, в сфере торговли, операций с недвижимым имуществом, транспорте, строительстве, обрабатывающих производств.

Весом вклад малого бизнеса в выпуск промышленной продукции. Малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями производится весь краевой объем окон и дверей полимерных, мешков и сумок из полимеров, трикотажных чулочно-носочных изделий, моющих средств, ювелирных изделий. В данном секторе экономики выпускается 92% краевого объема мебели, 86% - книг, брошюр, листовок печатных, 45% - вод минеральных и газированных, 40% - хлеба, хлебобулочных изделий, 38% - мясных полуфабрикатов, 37% - древесины необработанной, 35% - кондитерских изделий, сообщает Приморскстат.

Газета "Золотой Рог".

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