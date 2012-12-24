В Приморском крае будут увеличены объемы выращивания экологически чистых овощей

Только в рамках презентации инвестиционного проекта свиноводческого комплекса, к 2017 году компания планирует ввести в строй пять крупных свиноводческих комплексов по 100 000 голов каждый. Это позволит предприятию увеличить производство свинины до 40 000 тонн в год и закрыть потребность Приморского края в свинине на 80 процентов.